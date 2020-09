Der 21-Jährige bestreitet die aktuelle U21-EM-Kampagne noch für die Schweiz. Sein Vater bestätigt nun aber im kosvoarischen Fernsehen bei “Super Sport”, dass der Nationenwechsel bevorsteht: Andi Zeqiri hat der FIFA die notwendigen Formulare eingereicht, der Wechsel ist nur noch Formsache. Damit geht der Schweiz eines der grössten Talente auf aktueller U21-Stufe verloren. Zeqiri verlässt seinen Stammklub Lausanne-Sport und schliesst sich Premier Ligist Brighton & Hove Albion an. Der Angreifer weilt mit seinem Berater bereits auf der Insel.

Great News

Andi Zeqiri has sent official request @FIFA to represent Kosovo. His dad confirmed it for Supersport. Andi is newest addition for Brighton in Premier League.#brighton #kosovo #nationsleague

— Arlind Sadiku (@arlindsadiku89) September 28, 2020