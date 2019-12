Supertalent Andi Zeqiri trifft sich mit Kosovos Verbandspräsident

Andi Zeqiri ist eines der grössten Schweizer Fussballtalente und massgeblich am aktuellen Erfolg der Schweizer U21-Nati, die in der EM-Quali zuletzt unter anderem Frankreich besiegt, beteiligt. Der Kosovo buhlt heftig um den Youngster.

Jetzt ist ein Foto in den sozialen Medien aufgetaucht, das den 20-jährigen Lausanne-Profi mit dem kosovarischen Verbandspräsidenten. Kann dieser Andi Zeqiri etwa von einem Verbandswechsel überzeugen?

Vater Avdi winkt im “Blick” ab. “Wir sind ihm per Zufall in einem Hotel begegnet”, erklärt er. So sei das Foto entstanden. Sein Sohn würde sich derzeit aber voll und ganz auf die EM-Quali mit der Schweizer U21-Nati konzentrieren. Ein Wechsel zum Kosovo sei derzeit trotz natürlich vorhandenem Interesse kein Thema.

psc 24 Dezember, 2019 14:18