Kosovo reicht FIFA-Beschwerde wegen serbischem Hetz-Plakat ein

Die Weltmeisterschaft in Katar ist um einen Skandal reicher. Wie der kosovarische Fussballverband in einem Statement bekanntgibt, ist beim Weltverband FIFA eine Beschwerde wegen des Verhaltens der serbischen Nationalmannschaft eingereicht worden.

Hintergrund: In der Kabine der serbischen Nationalmannschaft war eine Flagge mit klar rassistischer Botschaft aufgehängt worden. Es ist als fremdenfeindliches, faschistisches und chauvinistisches Banner zu werten und gilt als politisches Zeichen für eine seit Langem bestehende serbische Rhetorik, die während des Kriegs 1998/99 zu ethnischen Säuberungen im Kosovo führte.

In dem Schreiben des Kosovo heisst es: «Solche chauvinistischen Handlungen haben bei einer Sportveranstaltung nichts zu suchen, und schon gar nicht in den Einrichtungen, in denen das grösste Ereignis des Weltfussballs stattfindet. Deshalb fordert FFK als gleichberechtigtes Mitglied mit allen anderen Mitgliedern der FIFA von dieser Institution, Sanktionsmassnahmen gegen Handlungen zu ergreifen, die zum Hass zwischen Völkern aufstacheln und gegen menschliche Werte verstossen.»

Und weiter: «Der Kosovo ist ein unabhängiger und demokratischer Staat, in dem die Menschenrechte in höchstem Masse geachtet werden und der von den mächtigsten Staaten der Welt akzeptiert wird, und als solcher wird er seinen Weg fortsetzen, ungeachtet von Provokationen wie dieser.»

FFK strongly condemns the aggressive action against the Republic of Kosovo shown by Serbia in the "Qatar 2022".

The World Cup is an event of joy and unity and should send messages of hope and peace, not messages of hatred. We call @FIFAcom to take action against such actions. https://t.co/qNOZs9YCl7

— FFK (@FFK_KS) November 25, 2022