Schweizer Nati spielt gegen den Kosovo im Letzigrund 1:1

Im Testspiel gegen den Kosovo spielt die Schweizer Nati im ausverkauften Letzigrund 1:1.

Das Remis ist letztlich ein folgerichtiges Resultat in einer Partie, der der Freundschaftscharakter stets anzumerken ist. Beide Teams sind zwar durchaus gewollt nach vorne zu spielen, vor allem den favorisierten Schweizern fehlt aber die letzte Konsequenz. Trainer Murat Yakin stellt das Team im Vergleich zu der 1:2-Niederlage in England komplett um, was auch dazu führt, dass eingespielte Automatismen fehlen.

Schliesslich ist es in der zweiten Halbzeit in der 52. Minute Milot Rashica, der nach einem kapitalen Fehlpass von Steven Zuber zum 1:0 für die Gäste einnetzt. Neun Minuten später gleicht Linksverteidiger Jordan Lotomba auf Pass von Rechtsverteidiger Kevin Mbabu mit seinem Debüt-Tor in der Nati aus.

In der Folge führen viele Wechsel zu einem noch ungeordneteren und zerfahreneren Spiel. Nati-Captain Granit Xhaka wird in seinem 100. Länderspiel ebenfalls ausgewechselt, was ihn ziemlich nervt.

Für die Nati geht es nun im Juni mit Nations League-Spielen gegen Tschechien, Portugal und Spanien weiter.

psc 29 März, 2022 19:52