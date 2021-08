Ex-FCZ-Stürmer Armando Sadiku findet neuen Klub in Spanien

Der ehemalige Super League-Torjäger Armando Sadiku wechselt in die zweite spanische Liga.

Der 30-Jährige, der in der Schweiz einst für den FC Zürich und für Lugano sowie in Liechtenstein für Vaduz auflief, spielt ab sofort für den spanischen Zweitligisten Las Palmas auf der Insel Gran Canaria. Zuletzt war der albanische Nationalspieler während einem halben Jahr in Bolivien beschäftigt, wo er auf 3’600 spielen “musste”. Nun geht es wieder in die Niederungen bzw. auf Meereshöhe.

🛬 Sadiku ya está en la isla. ¡𝘽𝙞𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙞𝙙𝙤 a casa! 💛💙#LaUniónHaceLasPalmas pic.twitter.com/KjHd6BQlgo — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) August 1, 2021

psc 2 August, 2021 14:00