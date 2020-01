Weg für Yvon Mvogo frei: Leipzig holt neuen Goalie

Bundesligist RB Leipzig ist offenbar kurz vor der Verpflichtung des spanischen Keepers Josep Martínez. Damit wird der Weg für einen Wechsel von Yvon Mvogo (endlich) frei.

Der Schweizer Nationalkeeper will Leipzig schon seit längerem verlassen, da er dort keine Chance auf den Nummer 1-Posten hat, der Peter Gulacsi besetzt. Laut “Marca” wird sich RB nun mit dem 21-jährigen Spanier Josep Martínez verstärken. Dieser steht noch bei UD Las Palmas unter Vertrag, habe aber bereits um seine Freigabe gebeten. Als Ablöse werden 3 Mio. Euro gehandelt. Las Palmas soll der Offerte zustimmen. Somit könnte ab sofort auch Grünes Licht für einen Wechsel von Yvon Mvogo gegeben werden, der bei einem neuen Klub unbedingt den Nummer 1-Status einnehmen will. In dieser Saison kam er in Leipzig bisher zu vier Einsätzen.

psc 6 Januar, 2020 16:14