Offiziell: Leeds-Coach Marcelo Bielsa verlängert

Leeds United gibt bekannt, dass Trainer Marcelo Bielsa einen neuen Vertrag unterschrieben hat.

Der Aufstiegscoach verfügte bislang noch nicht über ein Arbeitspapier für die neue Saison. Dies ist unmittelbar vor Saisonstart in der Premier League nun doch noch geschehen. Marcelo Bielsa stiess im Sommer 2018 nach Leeds und hat den Verein in seiner zweiten Saison in die höchste Spielklasse geführt. Der neue Kontrakt läuft nur für die kommende Spielzeit.

✍️ #LUFC are pleased to confirm Marcelo Bielsa has signed a new one-year deal with the club — Leeds United (@LUFC) September 11, 2020

psc 11 September, 2020 11:45