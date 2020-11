Leitfaden für Spielen auf Fussball in Norwegen

Auch wenn die norwegische Eliteserien nicht gerade zu den Topligen des europäischen Clubfußballs zählt, so können sich die Wettmöglichkeiten aber trotzdem durchaus sehen lassen. Es kann sogar sehr vorteilhaft sein, sich auch mit einer kleineren Liga zu beschäftigen.

Oftmals lassen sich hier sogar bessere Gewinne realisieren als das üblicherweise bei den großen Ligen der Fall ist, die weitaus mehr Aufmerksamkeit bekommen.

Die Sommerpause und die norwegische Eliteserie

Besonders während der Sommerpause der europäischen Topligen kann die Eliteserien von ganz besonderem Interesse sein. Denn in der norwegischen Liga finden während der Sommermonate wöchentlich Spiele statt. Das bietet die einmalige Möglichkeit, auch im Sommer tolle Fußballwetten mit attraktiven Quoten zu platzieren. Seiten, wie norskebettingsider.com helfen bei der Wahl der passenden Anbieter und Wettmärkte.

In Norwegen wird Fußball auf hohem Niveau gespielt. Somit ist die norwegische Eliteserie keinesfalls ein Lückenfüller. Hier kämpfen 16 Mannschaften an insgesamt 30 Spieltagen in der Zeit von März bis November um Punkte und internationale Startplätze. Natürlich ist auch die norwegische Nationalmannschaft in der Nations League am Start und war nah dran, sich für die EM 2021 zu qualifizieren.

Die norwegische Topliga und ihre ewigen Favoriten

Die Eliteserien hat, genau wie alle anderen Ligen auch, ihre Favoriten. Sie zeichnen sich oftmals durch jahrelange Erfolge aus. Nicht nur Deutschland hat mit Bayern München so einen Verein. Auch Spanien mit Barcelona und Italien mit Juventus sind weltweit bekannt für ihre ewigen Favoriten.

Doch auch Norwegen kann hier eine solche Mannschaft vorzeigen. Hierbei handelt es sich um Rosenborg Trondheim. Mit 26 Meistertiteln steht der Rekordmeister der Eliteserien vollkommen unangefochten da. Es gibt keine andere Mannschaft in der obersten norwegischen Liga, die auch nur annähernd so viele Erfolge verzeichnen könnte. Trotzdem gibt es auch Überraschungen. So ging der Titel 2020 erstmals an FK Bodø/Glimt.

Die erfolgreichsten Teams der Eliteserien in einer Übersicht:

Rosenborg Trondheim: 26 Titel

Fredrikstad FK: 9 Titel

Viking Stavanger: 8 Titel

Lillestrom SK: 5 Titel

Valerenga Oslo: 5 Titel

Brann Bergen: 3 Titel

Die Wettmärkte für die Eliteserien

Bei den meisten Buchmachern sind die Wettmöglichkeiten in der norwegischen Eliteserien recht vielseitig. Hier stehen eine ganze Reihe unterschiedlicher Möglichkeiten zur Auswahl, angefangen bei den klassischen Siegwetten, über Over/Under Wetten, bis hin zur Anzahl an Eckbällen im Spiel.

Welcher Spielmodus wird in der Eliteserie angewandt?

Die norwegische Liga besteht aus 16 Mannschaften. Diese treten in der Hin- und Rückrunde jeweils gegen jedes der übrigen Teams an. Innerhalb einer Saison trifft jedes Team insgesamt zweimal auf alle der übrigen 15 Konkurrenten.

Das bedeutet, dass jedes Team insgesamt 30 Spiele in jeder Saison absolviert. Zum norwegischen Meister wird dann die Mannschaft mit den meisten Punkten gekürt. Auch hier wird das Punktesystem, 3 Punkte für einen Sieg und 1 Punkt für eine Remis angewandt.

psc 26 November, 2020 15:58