Offiziell: Benedikt Höwedes verlässt Lokomotive Moskau

Benedikt Höwedes bricht seine Zelte in Russland ab.

Wie Lokomotive Moskau am Montagabend mitteilt, wird der Vertrag mit dem 32-jährigen Abwehrspieler und Weltmeister von 2014 aufgelöst. Höwedes spielte seit 2018 für den Klub, sein Kontrakt wäre ursprünglich noch bis 2021 gelaufen. Die familiäre Situation bringt den Verteidiger nun aber dazu, vorerst in Deutschland zu bleiben

Am 21. Juni läuft der Ligabetrieb in Russland wieder an. Höwedes will aber bei seiner Familie bleiben. Wohin seine Reise künftig führt, ist unklar. Bereits im letzten Sommer stand eine Rückkehr nach Deutschland zur Debatte. Ein Wechsel nach Köln scheiterte letztlich allerdings.

psc 8 Juni, 2020 18:34