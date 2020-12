Loot Boxen in Fifa 21 und PES 21

Geek und Autor Tomas Maier vom Portal CasinoNow wird uns in diesem Artikel das neue Phänomen der Loot Boxen oder auf deutsch “Beute Boxen” in den Videospielen FIFA 21 und PES 21 erklären. Die Spiele landeten wieder unter vielen Christbäumen. Spätestens im Januar starten die ersten Lootbox-Käufe.

Jeder Geek zählt die Tage, Stunden, Minuten und Sekunden bis zum Monat für den nächsten Release, von dem sie aus dem Newsletter erfahren. Wobei ältere Titel im Abo wesentlich günstiger beim jeweiligen Partner sind. Aber diese stellen bei denen, die FIFA oder PES Gaming lieben, keine Alternative dar. Einige ärgern sich jetzt, dass die heiß geliebten Loot Boxen in einigen Ländern verboten werden sollen. Lesen Sie hier weiter, denn dieser Beitrag enthält alle Informationen zum Thema.

Vergleich der neuen Versionen von Fifa 21 und PES 21

PES 2021 ist keine komplett neue Version, sondern lediglich eine Überarbeitung von PES 2020. Das wird den ein oder anderen Geek enttäuschen, am Gameplay wurde gar nichts verändert. Die Mannschaften und Daten sind allerdings aktualisiert worden – inklusive der Trikots für die neue Saison. Auch die Europameisterschaft 2020, die aufgrund von Corona verschoben wurde, spielt man in PES 2021 jetzt nach.

Bereits seit dem Monat Oktober 2020 ist das neue FIFA 2021 in den Geschäften verfügbar. Die Fans müssen auf die neue Version für 2021 nicht bis zum Monat Januar warten. Diesmal wird es einmalig keine Demoversion geben. Aber es wird wieder die dazugehörigen Apps für Smartphone oder Tablet geben, um die Mannschaften am Smartphone verwalten zu können. Da freut sich jeder Geek, auch wenn man es immer noch nicht vollständig am Handy spielen kann. Es gibt wieder 100 Icons im FIFA Ultimate Team (FUT 21). Aber das Beste an der neuen Version im Gegensatz zu PES 2021 sind die Verbesserungen im Gameplay:

Ein verbessertes Positionssystem

Manuelle Kopfbälle

Verbessertes Zustellen in der Verteidigung

Kreative Läufe

Agiles Dribbling

Lootboxen im Fußball Simulator

In beiden Fußball Simulatoren kann man wieder die berühmten Lootboxen kaufen. Auf deutsch werden diese meist als Loot Box bezeichnet, aber meistens verwenden die Gamer den englischen Begriff. Der Ausdruck “Beute Box” hat sich bisher im deutschsprachigen Raum nicht unbedingt durchgesetzt. Es handelt sich dabei um gekaufte Überraschungspakete.

Man bezahlt diese mit einer eigenen Spielwährung wie zum Beispiel den FIFA Punkten. Diese muss man allerdings meistens mit echtem Geld kaufen. Wer sich also eine Beute Box in den Warenkorb legen möchte, muss erst die interne Währung im jeweiligen Videospiel kaufen. Genau das ruft die Aufsichtsbehörden immer mehr auf den Plan. Diese halten es für eine Art Glücksspiel, weil man Echtgeld einsetzt und keine Ahnung hat, was man dafür erhält.

Das hauptsächliche Problem, warum Belgien als erstes Land jede Loot Box aus den Spielen verbannen will, ist, dass viele Gamer noch minderjährig sind. Diese werden aber dazu animiert, sich eine Lootbox zu kaufen. Diese kann nämlich Spielerkarten enthalten, die die Chancen im Spiel verbessern. Das Problem für die Hersteller ist wiederum, dass sie dann die Lootboxen für alle Gamer auf der ganzen Welt entfernen müssten, um fair zu bleiben.

Rechtmässigkeit der Lootbox in der Schweiz

Die eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK) hat kein Problem mit der Beute Box in Video Spielen. Daher sind Lootboxen in der Schweiz auch aufgrund des neuen Geldspielgesetzes vollkommen legal. Die Spielbankenkommission wird sich erst eingehender mit dem Thema befassen, wenn es mal um einen konkreten Fall geht. Hierzulande geht es also noch wesentlich pragmatischer zu als in manch anderen Ländern auf der Welt.

Die teuersten Spielerkarten in Fifa 20

Es existieren keine offiziellen Ranglisten und es kommt auch darauf an, auf welchem Gerät man das Game spielt. Wer diese Preise sieht, versteht sofort, warum jeder Geek so gerne, eine Beute Box bestellen möchte. Wer diese Karten direkt in einer Loot Box, hat bereits riesiges Glück gehabt. Aber sehen wir uns die teuersten Spieler für FIFA 21 kurz an:

Ronaldo kostet auf PS4 derzeit ca. 14 Millionen und ist damit eines der teuersten Items.

Ruud Gullit 11,2 Millionen

Eusébio 8,35 Millionen

Zinedine Zidane 7,6 Millionen

Die teuersten Spielerkarten in PES 20

Im PES 20 bekommt man die sogenannten Scouts oder Agenten im myClub in fünf Qualitätsstufen. Da kein eigener Handel wie auf FIFA existiert, kann man hier nur sagen, welche die besten Spieler sind, die angeboten werden. Die Liste sieht zum Zeitpunkt des Artikels so aus:

Lionel Messi, Rating 94 Cristiano Ronaldo, Rating 94 Neymar, Rating 92 Eden Hazard, Rating 91 Luiz Suarez, Rating 91

