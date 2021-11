Maradona-Schätze werden in Argentinien versteigert

Vor knapp einem Jahr ist Diego Maradona verstorben. In seiner Heimat werden nun einige der Kostbarkeiten der Fussballlegende versteigert.

Wie “Il Mattino” berichtet, gehen einige von Maradonas ehemaligen Besitztümern über eine Auktion an interessierte Käufer. Durchgeführt werden soll dieVersteigerung von der Agentur Adrien Mercado, die in Buenos Aires beheimatet ist. Zu den Schätzen, für die geboten werden kann, zählen unter anderem Maradonas Appartments, drei Autos und viele weitere Dinge. Die Auktion soll am 19. Dezember stattfinden. Maradona ist am 25. November 2020 infolge eines Herzinfarkts im Alter von 60 Jahren verstorben.

psc 4 November, 2021 11:14