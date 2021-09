Mit 35 ist Schluss: Mario Mandzukic verkündet sein Karriereende

Der kroatische Stürmer Mario Mandzukic hat mit 35 Jahren sein Karriereende verkündet.

Der Torjäger blickt auf eine lange und erfolgreiche Karriere zurück. Er lief unter anderem für den FC Bayern, Atlético, Juventus, Wolfsburg und zuletzt den AC Mailand auf. “Lieber kleiner Mario, wenn du diese Schuhe zum ersten Mal anziehst, kannst du dir gar nicht vorstellen, was du im Fussball erleben wirst. Du wirst auf den grössten Bühnen Tore schiessen und die grössten Trophäen mit den grössten Vereinen gewinnen. Als stolzer Vertreter deines Landes wirst du dabei helfen, die Geschichte des kroatischen Sports zu schreiben”, schreibt Mandzukic in einem Statement.

Der Angreifer gewann in der Saison 2012/13 mit den Bayern die Champions League. Zudem war er unter anderem an zwei deutschen, vier italienischen und drei kroatischen Meistertiteln beteiligt. Mit der kroatischen Nationalmannschaft wurde er 2018 Vizeweltmeister.

Mandzukic schreibt weiter: “Du wirst erfolgreich sein, weil du gute Menschen um dich herum hast – Mannschaftskameraden, Trainer, Fans und Familie, Berater und Freunde, die immer für dich da sein werden. Du wirst ihnen allen für immer dankbar sein! Vor allem aber wirst du erfolgreich sein, weil du immer dein Bestes geben wirst. Darauf wirst du am Ende am stolzesten sein. Du wirst viele Opfer bringen, aber du wirst wissen, dass es sich gelohnt hat, weil du so viele schöne Momente erlebt hast. Du wirst den Moment erkennen, in dem du dich zurückziehst und diese Schuhe in den Schrank stellst, und du wirst es nicht bereuen. Der Fußball wird immer ein Teil deines Lebens sein, aber du wirst dich auf ein neues Kapitel freuen. Viel Spaß, dein großer Mario.”

