Streit mit Infantino? Hakimi spielt Vorfall herunter

Achraf Hakimi gerät nach dem Spiel um Platz drei mit FIFA-Boss Gianni Infantino aneinander. Nun bezieht der Marokko-Star Stellung.

Marokko fühlte sich im Halbfinale gegen Frankreich (0:2) und im Spiel um Platz drei gegen Kroatien (1:2) vom Schiedsrichter benachteiligt. Daraufhin soll Achraf Hakimi gegen Gianni Infantino gegiftet haben. Laut «MagentaTV»-Reporter Thomas Wagner habe der Profi von Paris Saint-Germain «immer wieder gefragt, was das eigentlich für eine Schiedsrichter-Ansetzung, sowohl im Halbfinale, als auch heute, gewesen sei. Sowas habe ich noch nie erlebt, was sich gerade hier abgespielt hat». Infantino liess dies bloss über sich ergehen.

Hakimi will den Vorfall aber nicht überbewerten. «Es ist nichts passiert. Ich war ein bisschen verärgert nach dem Spiel wegen der ein oder anderen Entscheidung, nichts weiter», sagte der Marokkaner in der Mixed Zone. Allerdings räumte er auch ein: «Ich habe mich entschuldigt für das, was ich gesagt habe. Aber das bleibt unter uns.»

adk 18 Dezember, 2022 12:11