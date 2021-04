Massenexodus in der Super League: Engländer springen ab

Sämtliche sechs englische Klubs ziehen sich aus der Super League zurück. Auch die spanischen Topklubs Barça und Atlético erwägen offenbar einen Rückzug.

Damit reagieren die Vereine auf die massiven Proteste von Seiten von Fans, anderen Vereinen und teilweise auch Spielern und Trainern. Die UEFA und FIFA stellten sich ebenfalls kategorisch gegen die geplante Superliga. Den Teilnehmern drohen sogar Boykotte für andere Wettbewerbe. Die Super League-Idee könnte sich als Rohrkrepierer erweisen.

Mittlerweile scheint es wahrscheinlich zu sein, dass alles beim Alten bleibt und sämtliche Topklubs in den UEFA-Wettbewerben, also insbesondere der Champions League, verbleiben.

Update: Manchester City bestätigt am Dienstagabend als erster Verein, dass er den Prozess zum Rückzug von der European Super League gestartet hat. Umgehend hat UEFA-Präsident Aleksander Ceferin reagiert und den Klub wieder in der “europäischen Fussballfamilie” begrüsst. Liverpool, ManUtd, Chelsea, Tottenham, und Arsenal folgen um Mitternacht herum und wollen die Super League-Teilnahme ebenfalls rückgängig machen.

Uefa president Ceferin applauds Manchester City for withdrawing from the Superleague:

“I am delighted to welcome City back to the European football family.”

Crazy times ….#mcfc pic.twitter.com/BvQVrQLGXo

— David Conn (@david_conn) April 20, 2021