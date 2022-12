Maurizio Jacobacci wird Trainer in Tunesien

Trainer Maurizio Jacobacci geht ein neues Engagement in Tunesien ein.

Der 59-jährige Italo-Schweizer, der in der Vergangenheit unter anderem beim FC Lugano, in Sion und bei Wil, Schaffhausen und Kriens unter Vertrag stand, wird neuer Cheftrainer beim Club Sportif Sfaxien in Tuensien. Jacobacci weilt schon eine Weile in Nordafrika und hat jetzt einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben. Die Mannschaft belegt in ihrer Division derzeit den letzten Tabellenplatz. In der vergangenen Saison wurde Sfaxien zum Pokalsieger gekürt.

psc 16 Dezember, 2022 13:14