Offiziell: Beckham holt Ex-United-Kollege Neville nach Miami

Inter Miami hat Diego Alonso entlassen, Phil Neville wiederum ist als Trainer der englischen Frauennationalmannschaft zurückgetreten. Nachdem britische Medien deshalb bereits berichteten, dass David Beckham seinen früheren Weggefährten gerne als neuen Coach seines MLS-Teams installieren würde, bestätigte der Klub aus Florida am Montag das Engagement.

Beckham und Neville streiften sich in den 90er-Jahren und Anfang der 2000er gemeinsam das Jersey von Manchester United über und kennen sich daher schon lange.

Phil Neville, welcome to #InterMiamiCF!

Former England Women’s National Team manager appointed as second head coach in Club history.https://t.co/hBHMH5Mmmj

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 18, 2021