David Beckham hält bei Inter Miami an Trainer Phil Neville fest

Der 45-jährige Engländer ist seit Anfang 2021 Trainer der Mannschaft aus Florida. Jetzt hat Phil Neville einen neuen Vertrag unterschrieben, der ihn auch für die 2023er-Saison an den Klub bindet. Der Coach freut sich: «Es ist eine grosse Ehre, bei Inter Miami zu bleiben. Ich habe immer langfristig geplant, ich habe immer gedacht, dass ich lange bei diesem Klub bleiben möchte.»

Beckham und Neville kennen sich bereits aus gemeinsamen Zeiten als Spieler von Manchester United. In dieser Saison wurden erstmals die Playoffs erreicht, wo gegen New York City Endstation war.

Our Coach is back for more ⚽

Phil Neville has signed a contract extension ahead of the 2023 MLS season!

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 7, 2022