Inter Miami feuert Trainer Diego Alonso

Inter Miami geht die anstehende MLS-Saison mit einem neuen Cheftrainer an. Der Uruguayer Diego Alonso muss seinen Posten räumen.

Dies teilt der Klub von Präsident David Beckham am Donnerstag mit. Mit dem 45-Jährigen wurden die Playoffs in der vergangenen Saison verpasst. Nun soll ein neuer Coach her. Als Kandidat wird Englands Frauennationaltrainer Phil Neville gehandelt.

psc 7 Januar, 2021 16:36