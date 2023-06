Lionel Messi bestätigt es: "Ich werde zu Inter Miami gehen"

Lionel Messi bestätigt am Mittwochabend, dass er zu Inter Miami wechseln wird und liefert auch den Grund, weshalb er nicht zu seinem Stammklub Barcelona zurückkehrt.

"Ich werde mich Inter Miami anschliessen. Die Entscheidung steht zu 100 Prozent fest", bestätigt der 35-jährige Weltmeister seinen Wechsel in die MLS in einem Interview mit der "Mundo Deportivo" und "Sport". Gleichzeitig liefert er auch den Grund, weshalb es nicht zur Rückkehr zu Barça kommt. "Ich wollte zurückkehren und war deswegen sehr aufgeregt. Aber nach dem, was ich bei meinem Abgang erlebt hatte, wollte ich nicht wieder in die gleiche Situation geraten: Zuzusehen, was geschieht und meine Zukunft in die Hände von anderen geben." Messi führt aus, dass noch viele Dinge zu klären gewesen wären, ehe er in Barcelona hätte unterschreiben können.

Er habe auch andere Angebote aus Europa vorliegen gehabt, hätte aber nur jenes aus Barcelona akzeptiert. Seine Entscheidung zu Inter Miami zu gehen, habe keine finanziellen Gründe. Alleine des Geldes wegen hätte er stattdessen ein sehr lukratives Angebot aus Saudi-Arabien annehmen können. Vielmehr seien es eher private und familiäre Gründe, die zur Entscheidung geführt hätten.

Für die MLS-Franchise von Inter Miami ist die Verpflichtung Messis ein echter Coup. Weitere Stars könnten noch folgen, so etwa mit Sergio Busquets, Jordi Alba und Luis Suarez weitere frühere Barça-Profis.

Am späteren Abend gibt auch der FC Barcelona ein Statement zur Messi-Entscheidung ab und wünscht dem 35-Jährigen in Miami viel Glück. Zudem soll er bei Barça einen gebührenden Abschied erhalten.

Official statement from FC Barcelona on Leo Messi's decision to play for Inter Miamihttps://t.co/iuliiDOxsY — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 7, 2023

psc 7 Juni, 2023 21:20