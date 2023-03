Neue Idee: MLS-Klubs könnten das Messi-Salär gemeinsam zahlen

Inter Miami wird schon länger als Interessent für Lionel Messi genannt. Da der Klub aus Florida aufgrund der Gehaltsobergrenze in der MLS keinen allzu grossen finanziellen Spielraum für eine Verpflichtung des 35-Jährigen hat, könnten sich nun alle Klubs der Liga zusammentun.

Ein Messi-Transfer hätte für die MLS eine grosse Schubwirkung und würde beispielsweise Einnahmemöglichkeiten bei dem Verkauf von TV-Rechten deutlich erhöhen. Laut einem Bericht der katalanischen Zeitung «Sport» gab es deshalb vor rund sechs Wochen ein Treffen der MLS-Klubbosse. Dort wurde ein Szenario besprochen, wonach Messi gemeinsam finanziert werden könnte und dieser dann die freie Klubwahl hätte. Neben Inter Miami wären so beispielsweise auch die Vereine aus New York oder Los Angeles in der Verlosung.

Vorerst bleibt alles erst einmal ein noch nicht konkretes Szenario. Messi hat sich bezüglich seiner Zukunft noch nicht entschieden. Allerdings heisst es, dass er noch mindestens eine Saison auf höchstem (europäischen) Niveau spielen wolle. Früher oder später könnte ein Wechsel in die MLS aber sehr wohl zu einem Thema werden.

psc 28 März, 2023 11:03