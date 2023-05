Jérôme Boateng verlässt Lyon – Wechsel in die MLS möglich

Jérôme Boateng wird Ligue 1-Klub Olympique Lyon im Sommer aller Voraussicht nach verlassen. Für den 34-Jährigen könnte der Weg nach Nordamerika führen.

Laut «Sport 1» kann sich Boateng sehr gut vorstellen, künftig in der MLS aufzulaufen. Konkretes Interesse eines Vereins soll es noch nicht geben, dies könnte sich aber rasch ändern. Der frühere Bayern-Profi spielte in den letzten zwei Jahren in Lyon, wird seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag allerdings nicht mehr verlängern.

Zuletzt weilte er für eine Behandlung in München. In dieser Saison bestritt er für OL nur noch sechs Spiele und war kein Faktor mehr. Dies soll sich ab Sommer bei einem andere Verein wieder ändern.

psc 12 Mai, 2023 11:55