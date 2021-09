Nach Vertragsauflösung in Rom: Pastore unterschreibt beim FC Elche

Javier Pastore hat nach seiner Vertragsauflösung bei der AS Rom einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der Argentinier unterschreibt einen Kontrakt beim spanischen Erstliga-Klub FC Elche.

Fortan wird Javier Pastore sein Können in LaLiga unter Beweis stellen dürfen. Der 32-Jährige schloss sich dort dem FC Elche an. Dies gaben die Spanier am Samstag bekannt.

Der Offensivspieler verbrachte zuvor drei Jahre bei der AS Rom, nachdem er 2018 für 24,7 Millionen Euro von Paris Saint-Germain dorthin gewechselt war. Bei den Italienern brachte er es aber nur auf insgesamt 37 Pflichtspiele – nun soll es bei Elche, wo er einen Einjahresvertrag unterschrieb besser laufen.

adk 5 September, 2021 10:30