Neuer Job für Carlos Tevez: Er wird Trainer in Argentinien

Nach dem Ende seiner Aktivkarriere wagt Carlos Tevez sofort den Sprung ins Trainerbusiness. Seinen ersten Job hat er bereits gelandet.

Der argentinische Erstligist Rosarcio Central bestätigt die Ankunft des 38-Jährigen als neuen Cheftrainer. Tevez hat seine Karriere als Spieler erst zu Beginn dieses Jahres offiziell beendet, wobei er in den vergangenen zwölf Monaten bei keinem Klub mehr spielte. Nun findet er in seiner Heimat also eine Anstellung als Trainer. Als Assistent wird Carlos Retegui fungieren.

🇺🇦🏟️ ¡El pueblo es hincha de Central! 🌎 Bienvenido Carlos Tévez al Club más Pasional del Mundo pic.twitter.com/0eafqHACjv — Rosario Central (@RosarioCentral) June 21, 2022

psc 21 Juni, 2022 15:22