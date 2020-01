Nicklas Bendtner wird Reality TV-Star

Nicklas Bendtner hatte schon immer ein Flair für das Showbusiness. Bald lebt er es auch in Form einer eigenen TV-Show aus.

Der zurzeit vereinslose Angreifer wird in seiner dänischen Heimat gemeinsam mit seiner Freundin Philine Roepstorff Start in einem Reality-Format auf einem Streaming-Portal. Die Show soll im Frühling ausgestrahlt werden und das Leben der beiden, die sich seit 2017 kennen, begleiten. Bendtner und Roepstorff betonen, dass sie dabei das wahre Leben und ihre echte Beziehung zeigen wollen. Bisher taten sie dies vornehmlich auf ihren eigenen Social Media-Kanälen, nun wird sie also eine TV-Crew begleiten.

psc 28 Januar, 2020 15:51