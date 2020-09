Offiziell: Frank de Boer ist neuer Bondscoach

Die niederländische Nationalmannschaft wird bis und mit der WM 2022 in Katar von Frank de Boer betreut.

Der 50-Jährige übernimmt das Amt von Ronald Koeman nach dessen Wechsel zum FC Barcelona, wie der niederländische Verband am Mittwochabend bestätigt. Frank de Boer erhält einen Vertrag bis einschliesslich der WM 2022 in Katar. Er übernimmt die Mannschaft per sofort und wird bereits für das Testspiel gegen Mexiko und die Nations League-Partien gegen Bosnien und Italien an der Seitenlinie stehen.

Der Ex-Profi spielte selber in 112 Partien für die Nationalmannschaft und war zuletzt als Trainer in der MLS beschäftigt.

🔶🦁 Frank de Boer is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal! #WelkomFrank https://t.co/u3f7YTZ7JV — KNVB (@KNVB) September 23, 2020

psc 23 September, 2020 20:18