Perfekt: Ronald Koeman kehrt als niederländischer Nationaltrainer zurück

Der niederländische Fussballverband gibt die Rückkehr von Ronald Koeman als Bondscoach bekannt.

Der 59-Jährige wird nach der WM in Katar den Posten von Louis van Gaal übernehmen. Koeman war bereits Vorgänger des jetzigen Trainers, ehe er sich in Richtung FC Barcelona verabschiedete. Nachdem er bei den Katalanen im vergangenen Oktober den Hut nehmen musste, ist er nun wieder bereit für ein Engagement. Koeman soll die Niederlande durch die EM-Quali für die Endrunde 2024 in Deutschland und zur WM 2026 nach Nordamerika führen.

Seine Rückkehr kommentiert er wie folgt: “Ich freue mich auf die neue Zusammenarbeit. Vor etwas mehr als eineinhalb Jahren habe ich die niederländische Nationalmannschaft nicht aus Unzufriedenheit verlassen. Mein Aufenthalt hat sich gut angefühlt, die Ergebnisse waren gut und das Zusammenspiel mit den Nationalspielern war gut. Diesen Weg werden wir bald fortsetzen. Das steht für mich fest.”

Koeman war bereits zwischen Februar 2018 und August 2020 Trainer der Elftal.

https://twitter.com/OnsOranje/status/1511599948416049154

psc 6 April, 2022 09:10