Ronald Koeman meldet sich nach Herzinfarkt zu Wort

Ronald Koeman erlitt am 3. Mai einen Herzinfarkt. Jetzt meldet er sich erstmals zu Wort.

Der niederländische Bondscoach erholt sich vom Schock und bedankt sich auf der Webseite des Verbands KNVB für die zahlreichen Genesungswünsche, die er erhalten hat. “Ich fühle mich wieder so gesund wie ein Fisch. Und das bedeutet, dass ich mit voller Kraft zurückkommen werde”, kündigt Koeman an.

Der 57-jährige Ex-Profi trat im Februar 2018 das Amt des niederländischen Nationaltrainers an und will das Team an der EM im kommenden Jahr betreuen.

psc 7 Mai, 2020 17:02