Josip Drmic findet endlich einen neuen Klub

Der bei Norwich City schon vor längerem aussortierte Schweizer Nati-Stürmer Josip Drmic hat endlich einen neuen Verein gefunden.

Der 28-jährige Angreifer kommt in Kroatien bei HNK Rijeka unter. Bis Saisonende spielt Drmic auf Leihbasis beim Verein, wo einst auch Mario Gavranovic unter Vertrag stand.

In der aktuellen Saison durfte Drmic in Norwich nicht mehr bei den Profis trainieren. Im Herbst wurde er sogar aus der U23 verbannt und musste sich fortan privat fit halten. In Rijeka will er seine Karriere nun wieder in Schwung bringen. Die Vorschusslorbeeren sind gross. Drmic sei “einer der bekanntesten Namen”, die jemals das Trikot von Rijeka trugen, kündigt ihn sein neuer Klub an.

Das Ziel des 32-fachen Nationalspielers ist auch eine Rückkehr in die Schweizer Nati. Dort lief er letztmals im Oktober 2019 auf.

psc 5 Februar, 2021 13:58