Norwich kontaktiert Steven Gerrard wegen Trainerjob

Der englische Zweitligist Norwich City begibt sich auf Trainersuche, nachdem Dean Smith den Klub verlassen muss. Als aussichtsreicher Kandidat gilt Steven Gerrard.

Der ehemalige Coach von Aston Villa ist nach seinem Weggang aus Birmingham seit Oktober ohne Klub. Englischen Medienberichten zufolge wurde er von Norwich nun bezüglich des Trainerjobs bei den Canaries kontaktiert. Gerrard ist allerdings (noch) nicht der einzige Kandidat. Auch der frühere Bournemouth- und Fulham-Coach Scott Parker, ein weiterer Ex-Profi, soll in der Gunst der Klubbosse hoch stehen.

Eine definitive Entscheidung wird bereits in Kürze erwartet. Norwich belegt nach dem Abstieg aus der Premier League in der Championship aktuell den 5. Tabellenplatz. Nach der Niederlage am Boxing Day muss der bisherige Coach Dean Smith gehen.

psc 27 Dezember, 2022 15:52