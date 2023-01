Perfekt: Ex-YB-Coach David Wagner heuert wieder in England an

Was im Grunde seit Beginn der Woche klar ist, wurde nun auch offiziell vollzogen: Die Canaries stellen David Wagner als neuen Cheftrainer und Nachfolger des Ende des vergangenen Jahres entlassenen Dean Smith vor.

Wagner unterzeichnet einen «rolling contract» über 12 Monate. Die Assistenten Christoph Bühler und Andrew Hughes begleiten ihn. Der 51-Jährige sagt zu seinem Engagement: «Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich bisher gesehen habe. Die Einrichtungen im Lotus Training Center sind erstklassig. Wir müssen jetzt nach vorne schauen und extrem hart arbeiten.»

Wagner kennt die Championship aus seiner Zeit bei Huddersfield (2015 bis 2019). Sein neues Team übernimmt er auf dem 11. Tabellenplatz.

It's official ✅🔰

A big welcome to our new Norwich City head coach, David Wagner.#NCFC

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) January 6, 2023