Weiter auf Klubsuche: Loris Benito hat ein Angebot aus England abgelehnt

Der Schweizer Nationalspieler Loris Benito ist seit Sommer und seiner Vertragsauflösung bei Girondins Bordeaux auf Klubsuche. Das richtige Angebot war noch nicht dabei. Auch jenes vom englischen Zweitligisten Nottingham Forest entsprach nicht den Vorstellungen des 29-jährigen Linksverteidigers.

Benito war beim Championship-Klub im Probetraining und erhielt auch eine Offerte. “Die boten mir einen Vertrag bis Ende Saison an. Das habe ich abgelehnt”, sagt der Abwehrspieler im Gespräch mit “Blick”. Der Aargauer, der sich mit Nati-Konditionstrainer Oliver Riedwyl und bei seinem Ex-Klub FC Aarau fit hält, ist eher auf der Suche nach etwas Langfristigem. Im Winter soll es endlich soweit sein: “Ich bin auch zuversichtlich, dass es im Januar klappt. Da sind die Umstände besser als im Sommer. Es wird mehr Bewegung auf dem Markt sein.”

Klar ist, dass Benito im Ausland bleiben möchte. Dabei hat er auch gewisse Vorlieben: “Ich habe noch einige Jahre im Ausland in den Beinen. Am liebsten in der Bundesliga oder in England. Das ist mein Traum.” Gleichzeitig betont er: “Ich bin nicht wählerisch. Einzig exotische Abenteuer im arabischen oder asiatischen Raum müssen nicht sein.”

psc 29 Dezember, 2021 11:12