Offiziell: Raffael heuert in der Slowakei an

Jetzt ist es amtlich: Raffael kehrt für die Fortsetzung der Karriere nicht in die Schweiz zurück, sondern heuert beim slowakischen Erstligisten FK Pohronie an.

Dort unterschreibt der 36-jährige Brasilianer mit Vergangenheit in der Bundesliga und beim FC Zürich und in Chiasso vorerst einen Kontrakt bis Jahresende. Raffael ist seit seinem Abschied aus Gladbach im Sommer 2020 vereinslos. Ein Comeback war stets sein Ziel. Der Kontakt in die Slowakei kam über seinen früheren Trainer Lucien Favre zustande. Der Sohn des Schweizer Trainers ist bei Pohronie Sportdirektor und Miteigentümer.

Raffaels Familie bleibt vorderhand in Deutschland.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FK Pohronie (@fk_pohronie)

psc 19 Oktober, 2021 19:01