Perfekt: Marcelo kehrt zu seinem Stammklub zurück

Marcelo verlässt den europäischen Fussball nach mehr als 16 Jahren und kehrt in seine brasilianische Heimat zu Fluminense zurück.

«Die Zeit der Rückkehr ist gekommen“, kündigt der Verein aus Rio de Janeiro am Freitag an. Marcelo unterschreibt bei Fluminense einen Vertrag bis Ende 2024 mit Option auf ein weiteres Jahr.

Dort wuchs der 34-jährige Linksverteidiger fussballerisch auf, ehe er sich 2007 in Richtung Real Madrid verabschiedete. Nach mehr als 15 Jahren bei den Königlichen schloss er sich im vergangenen September Olympiakos Piräus an. In Griechenland fand er sein Glück aber nicht mehr, weshalb nun die Rückkehr in die Heimat erfolgt.

«Es ist schwierig auszudrücken, was dieser Moment für mich bedeutet. Ich habe viele Jahre davon geträumt, zu meinen Ursprüngen zurückzukehren, zu dem Team, das mich ausgebildet und mir alles beigebracht hat, was ich über Fussball weiss“, sagte Marcelo, der in etwa zwei Wochen in Rio de Janeiro eintreffen soll und auch für die Copa Libertadores gemeldet wird.

psc 24 Februar, 2023 16:49