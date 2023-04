Bestätigt: Ronaldo-Klub Al Nassr trennt sich von Trainer Rudi Garcia

Entsprechende Gerüchte machten bereits am Mittwoch die Runde, tags darauf ist die Entlassung des 59-Jährigen nun offiziell. Rudi Garcia war bei Al Nassr insgesamt acht Monate im Amt. Berichten zufolge soll Superstar Cristiano Ronaldo mit dem Coaching des Franzosen nicht einverstanden gewesen sein. Dies könnte beim Rauswurf durchaus eine Rolle gespielt haben.

Wer Garcia beerbt, ist offen. Angeblich wird José Mourinho mit einem Wahnsinns-Salär von 50 Mio. Euro gelockt.

AlNassr can announce that Head Coach Rudi Garcia has left the Club by mutual agreement.

The board and everyone at AlNassr would like to thank Rudi and his staff for their dedicated work during the past 8 months. pic.twitter.com/6wx6p68f6N

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) April 13, 2023