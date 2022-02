Das Abenteuer Katar findet für Laurent Blanc ein Ende. Der 56-jährige Franzose wurde bei Al-Rayyan SC entlassen. Der frühere französische Nationalcoach war seit Dezember 2020 Übungsleiter dort gewesen. Wie Al-Rayyan SC bestätigte, wird vorübergehend Nicolas Cordova das Amt übernehmen.

Nicolas Cordova to replace Laurent Blanc as temporary coach for Al Rayyan.

Nicolas Córdova reemplazará a Laurent Blanc como entrenador temporal para Al Rayyan. pic.twitter.com/glqTo1NsTg

