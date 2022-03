Christian Eriksen ist zurück in der dänischen Nationalmannschaft

Christian Eriksen steht für die März-Länderspiele von Dänemark wieder im Aufgebot der Nationalmannschaft.

Für den 30-jährigen Spielmacher geht damit ein grosser Wunsch in Erfüllung. Die Teilnahme an der Weltmeisterschaft Ende dieses Jahres ist ein grosses Ziel des Premier League-Profis, der nach seinem Herzstillstand an der Europameisterschaft im vergangenen Jahr erst kürzlich sein Comeback gab. Für den FC Brentford spielte Eriksen bislang dreimal und lieferte dabei auch einen Assist. Nach dem Vorfall im vergangenen Sommer wurde dem Mittelfeldspieler ein Defibrillator eingesetzt, mit dem er nun auch spielt.

Jetzt figuriert Eriksen im Aufgebot Dänemarks für die Testspiele gegen Serbien und die Niederlande.

psc 15 März, 2022 12:03