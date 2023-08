Ronaldo rastet wegen Schiri aus und wird handgreiflich

Cristiano Ronaldo ärgert sich in den asiatischen Champions-League-Playoffs im Spiel zwischen Al Nassr und Shabab Al-Ahli über nicht gegebene Elfmeter und schäumt vor Wut.

Gleich in zwei Szenen fordert der portugiesische Superstar einen Penalty-Pfiff, der allerdings jeweils ausbleibt. Beim Gang in die Kabine zur Pause, wo es 1:1 steht, schreit er die Unparteiischen mit den Worten "Wake up, wake up" an. Ausserdem schubst er noch einen Selfie-Jäger zur Seite, der ihm im Weg steht.

Nach der Pause kommt es doch noch zum Happy Ende für CR7: Zwar erzielt er keinen Treffer, dafür einen Assist. Dank einem 4:2-Sieg zieht Al Nassr in die Champions League ein.

Cristiano Ronaldo absolutely fuming at the refs and rightly so. Hadn't seen such disgraceful refereeing since the world cup.pic.twitter.com/b1ozgslXuh — Preeti (@MadridPreeti) August 22, 2023

psc 23 August, 2023 10:34