Cristiano Ronaldo rastet bei Cup-Aus mit Al-Nassr komplett aus

Cristiano Ronaldo muss bei Al-Nassr mit dem Aus im King’s Cup eine weitere grosse Enttäuschung hinnehmen. Der 38-Jährige geht bei der Niederlage sogar auf seine Teamkollegen los.

Beim Gang in die Kabine schreit der portugiesische Superstar seine Weggefährten und auch die Trainer auf der eigenen Bank massiv an. Nach der 0:1-Niederlage gegen Al-Wehda mit einem Mann mehr kriegt dann nach Abpfiff auch noch der Unparteiische sein Fett weg. Für Ronaldo ist es bereits das zweite Spiel in kurzer Folge mit einem Ausraster. Zuletzt fiel er durch eine Wrestling-Einlage und einen Griff in den Schritt negativ auf.

Letzterer hat sogar zu Diskussionen um eine mögliche Abschiebung Ronaldos aus Saudi-Arabien geführt.

psc 25 April, 2023 11:51