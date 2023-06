Dänemark macht mit Nationaltrainer Kasper Hjulmand bis 2026 weiter

Der 51-Jährige trainiert die dänische Nationalmannschaft seit Sommer 2020 und war bisher bis zur EM 2024 gebunden. Nun wird der Vertrag mit Hjulmand vorzeitig bis zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada verlängert. "Wir freuen uns sehr über die Verlängerung. Kasper hat zusammen mit den Spielern und dem Personal fantastische Leistungen erbracht und grossartige sportliche Ergebnisse erzielt, unter anderem das EM-Halbfinale und eine hervorragende WM-Qualifikation", sagt DBU-Fussballdirektor Peter Möller die Vertragsverlängerung.

Kasper Hjulmand forlænger kontrakten til sommeren 2026.

”Mit mål har været at samle og inspirere hele Danmark og give tilbage til børnene og de klubber, hvor spillerne er vokset op. Det synes jeg, at vi har gjort, men det skal ikke stoppe her" - Kasper Hjulmand

