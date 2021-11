Der Schweizer Roger Stilz wird Geschäftsführer bei deutschem Zweitligisten

Roger Stilz, der bislang beim belgischen Zweitligisten Wasland-Beveren als Sportdirektor engagiert war, übernimmt per 1. Dezember die Aufgabe des Geschäftsführers Sport beim deutschen Zweitligisten Jahn Regensburg.

Den Abgang beim belgischen Klub begründet der 44-jährige St. Galler auch damit, dass er näher bei seiner Familie sein will. Jahn Regensburg belegt in der 2. Bundesliga aktuell den zweiten Tabellenplatz. Stilz hat in der Vergangenheit die Nachwuchsabteilung des FC St. Pauli geführt und war auch schon Co-Trainer beim 1. FC Nürnberg.

Er blickt vorfreudig auf die neue Aufgabe: “Ich habe in den vergangenen Wochen alle Gespräche, die ich mit den Verantwortlichen des SSV Jahn geführt habe, als professionell, integer, zielgerichtet und klar wahrgenommen. Zudem habe ich eine Überzeugung auf der anderen Seite gespürt, die für mich wichtig ist, um so einen Wechsel zu vollziehen. Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird und möchte ab Dezember meinen Teil zu einer erfolgreichen Zukunft beitragen und das Bestehende weiterentwickeln.”

