Premier League-Torjäger Ivan Toney hat 282 Mal gegen das Wettverbot verstossen

Brentfords Stürmer Ivan Toney ist mit zehn Toren der drittbeste Torjäger der aktuellen Premier League-Saison. Jetzt droht dem 26-Jährigen allerdings sehr viel Ungemach.

Dem Engländer wird von der englischen FA vorgeworfen, ganze 282 Mal gegen das bestehende Wettverbot für Spieler in englischen Profiligen verstossen zu haben. Dieses ist seit 2014 in Kraft und verbietet den Profis auch Wetten auf Spiele, in die sie nicht direkt involviert sind. Ivan Toney hat bis am 24. November Zeit, Stellung zu den Vorwürfen zu beziehen. Im schlimmsten Fall droht ihm eine lange Sperre.

Laut «Daily Mail» laufen die Untersuchungen gegen Toney bereits seit rund sieben Monaten. Der Angreifer soll immerhin nicht auf Spiele gewettet haben, in denen er auf dem Platz stand. Das Verbot gilt aber für alle angebotenen Wetten im Fussballumfeld, also beispielsweise auch auf solche von Transfers von Spielern. Zudem dürfen keine Bekannten mit Insider-Informationen versorgt werden.

Möglicherweise haben die laufenden Untersuchungen Toney auch einen Platz im englischen WM-Kader gekostet. Nationaltrainer Gareth Southgate war darüber wohl informiert.

psc 16 November, 2022 19:10