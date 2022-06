Eriksen vor schwieriger Zukunftsentscheidung

Christian Eriksens aktueller Vertrag beim FC Brentford läuft Ende Juni aus. Nun hat der Klub dem Dänen ein erneutes Angebot unterbreitet.

Laut Angaben von “Sky Sports” will der FC Brentford Christian Eriksen mit einem langfristigen Kontrakt ausstatten. Allerdings ist noch offen, ob der Spielmacher die Offerte akzeptiert. An Interessenten scheint es derweil nicht zu mangeln.

So wurden mit Eriksen in der jüngeren Vergangenheit Manchester United sowie sein Ex-Klub Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht. Der dänische Nationalspieler hat somit zeitnah eine komplexe Frage zu beantworten – und zwar, wo er kommende Saison spielen möchte.

adk 12 Juni, 2022 17:26