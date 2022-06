James Rodríguez soll weiterhin von einer Rückkehr nach Europa träumen

James Rodríguez plant offenbar seinen Abflug vom Katar-Klub Al-Rayyan SC. Am liebsten wäre dem Kolumbianer wohl ein Comeback in Europa.

Laut Angaben der spanischen Sportzeitung “AS” ist James Rodríguez erpicht darauf, wieder in Europa Fussball zu spielen und dort zurück zur alten Stärke zu finden. Der 30-Jährige soll hierfür vorerst dem brasilianischen Erstligisten Botafogo abgesagt haben.

Botafogo-Besitzer John Textor würde aber noch nicht aufgeben, sich um James zu bemühen. “Er will sich wieder in Europa beweisen. Wir werden sehen, was sie ihm anbieten, und wir werden ihm weiter zuhören und dann sehen”, wird der US-Amerikaner zitiert. Vertraglich ist James derweil noch bis Sommer 2024 an Al-Rayyan SC gebunden.

adk 28 Juni, 2022 15:16