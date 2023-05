Die Liga verweigert der AC Bellinzona die Lizenz in erster Instanz

Die Swiss Football League erteilt 19 von 20 Klubs aus der Super League und Challenge League die Lizenz für die kommende Saison. Einzig die AC Bellinzona muss nachbessern.

Die Tessiner erhalten in erster Instanz keine Lizenz, wie die Liga am Montag kommuniziert. Dies aus finanziellen und rechtlichen Gründen.

Von den sechs Anwärtern für den Aufstieg aus der Promotion League in die Challenge League sind nach der ersten Instanz einzig Etoile Carouge FC und der FC Rapperswil-Jona im Besitz der erforderlichen Lizenz und könnten in die höhere Liga aufsteigen. Die restlichen vier interessierten Klubs FC Baden, FC Breitenrain, SC Brühl und Stade Nyonnais haben die Möglichkeit, im Verfahren vor der Rekursinstanz für Lizenzen ihre Dossiers nachzubessern. Die Entscheide der zweiten Instanz werden am 26. Mai 2023 kommuniziert.

