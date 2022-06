Ex-FCZ-Coach Massimo Rizzo könnte bei einem Challenge League-Klub anheuern

Der frühere FCZ-Trainer Massimo Rizzo könnte im Tessin eine neue Herausforderung annehmen.

Nach Angaben von “Nau.ch” ist der 48-Jährige bei der AC Bellinzona der Top-Favorit auf die Nachfolge von Marco Schällibaum, den es nach dem Aufstieg von der Promotion League in die Challenge League in die Romandie zu Yverdon-Sport zog, wo er die Nachfolge von Uli Forte antritt. Rizzo waltete von Dezember 2020 bis Juni 2021 als Cheftrainer des FC Zürich bevor er von André Breitenreiter abgelöst wurde. Zuvor war er bei den Zürchern auch jahrelang als Coach diverser Nachwuchsmannschaften beschäftigt. Nun könnte er in Bellinzona also eine neue Aufgabe übernehmen.

psc 16 Juni, 2022 16:53