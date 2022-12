Mexikos Goalielegende Guillermo Ochoa wechselt in die Serie A

Der mittlerweile 37-jährige Goalie Guillermo Ochoa hat in Katar wohl seine letzten WM-Spiele für Mexiko bestritten. Für den Rest der Saison kommt der Routinier in der Serie A unter.

Wie «Sky Italia» berichtet, absolviert der Keeper am Donnerstag den Medizintest beim Tabellenzwölfen Salernitana. Ochoa lief seit Sommer 2019 in seiner Heimat für den CF América auf. Sein dortiger Vertrag läuft aber Ende des Jahres aus. Er kann also ablösefrei nach Italien wechseln, wo er bislang noch nie spielte.

Der Kontrakt ist vorerst bis Saisonende gültig.

psc 20 Dezember, 2022 17:04