Nächste Trainerentlassung in der Serie A: Monza wirft Stroppa raus

Mit seiner Mannschaft belegt er nach sechs Spieltagen den letzten Tabellenplatz – mit nur einem mickrigen Pünktchen. Trotz des Erfolgs in der letzten Saison in Form des Aufstiegs muss Stroppa seinen Posten nun räumen. Ein Nachfolger steht noch nicht fest. Vorübergehend wird Nachwuchstrainer Raffaele Palladino die Mannschaft beim Berlusconi-Klub führen.

AC Monza comunica di aver sollevato Giovanni Stroppa dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.

Il Club ringrazia il tecnico per il percorso compiuto insieme, culminato con la conquista di una storica promozione in Serie A, augurandogli i migliori successi per il futuro. pic.twitter.com/JNggNcLgDZ

— AC Monza (@ACMonza) September 13, 2022