Nur noch Medizincheck ausstehend: Eriksen vor Premier-League-Comeback

Christian Eriksen soll in Kürze als Neuzugang beim Premier-League-Klub FC Brentford vorgestellt werden. Offenbar sind fast alle Details ausgehandelt.

Wie die britische Boulevardzeitung “Mirror” berichtet, steht der Wechsel von Christian Eriksen zum FC Brentford unmittelbar bevor. Obwohl der dänische Offensivmann Angebote aus den Niederlanden sowie Deutschland vorliegen hatte, soll er sich für die Rückkehr in die Premier League entschieden haben. Unter Chefcoach Thomas Frank, der ebenfalls Däne ist, bewertet Eriksen seine Chancen wohl am aussichtsreichsten, um Ende des Jahres an der Weltmeisterschaft teilnehmen zu können.

Nun müsse Eriksen, der im Juni 2021 einen Herzstillstand erlitt und eigenen Angaben nach für fünf Minuten tot war, nur noch den obligatorischen Medizincheck bestehen, ehe der Sechs-Monats-Vertrag unterschrieben werden kann. In England spielte der 29-Jährige bereits zwischen 2013 und 2020 für die Tottenham Hotspur. Danach schloss er sich Inter Mailand an. Beim aktuellen Serie-A-Champion musste er aber kürzlich seinen Vertrag auflösen, da die Regularien in Italien Leistungssport mit Defibrillator untersagen und ein solcher ihm nach dem Kollaps im vergangenen Sommer implantiert wurde.

adk 23 Januar, 2022 15:55