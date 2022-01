Offiziell: Christian Eriksen unterschreibt bei Premier League-Klub

Die Londoner bestätigen am Montagmorgen die Ankunft des 29-jährigen Spielmachers. Eriksen unterzeichnet zunächst einen Vertrag bis Saisonende. Bei Brentford trifft der Mittelfeldprofi auf Trainer und Landsmann Thomas Frank, der Eriksen bereits bei mehreren U-Nationalmannschaften Dänemarks trainiert hatte.

Für den Spielgestalter ist es die Rückkehr in den Profifussball, nachdem er an den Europameisterschaften im vergangenen Jahr nach einem Herzstillstand auf dem Platz reanimiert werden musste.

Auf der Insel lief Eriksen zwischen 2013 und 2020 für Tottenham auf.

— Brentford FC (@BrentfordFC) January 31, 2022