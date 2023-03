Premier League-Torjäger Ivan Toney gibt Wettbetrug zu

Dem englischen Torjäger Ivan Toney von Brentford droht eine sehr lange Sperre. Der englische Fussballverband FA ermittelt wegen Verstössen gegen die Wettregeln zwischen 2017 und 2019 in 262 Fällen gegen ihn. Nun gibt der 26-Jährige die Vergehen zu.

In einer «signifikanten Anzahl» der Fälle gibt Toney demnach zu, gegen die Regeln verstossen zu haben. In anderen bestreitet er dies. Immerhin gibt es laut «The Sun» keine Hinweise darauf, dass der Angreifer auf Spiele gewettet hat, an denen er selbst beteiligt war.

Regel E8 des Handbuches des englischen Fussballverbandes (FA) besagt, dass es Spielern untersagt ist zu wetten, andere zu beauftragen oder Dritten Informationen mitzuteilen, die nicht öffentlich bekannt sind und ihnen einen Wettvorteil verschaffen könnten. Die Disziplinarkommission des Verbands wird in den kommenden Wochen über das Strafmass beraten.

psc 1 März, 2023 15:08